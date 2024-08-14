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Угарте хочет перейти в топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 14-08-2024

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте желает продолжить карьеру в одном из самых именитых клубов Англии. Так, журналист Фабрицио Романо утверждает, что уругвайский футболист настаивает на трансфере в «Ман Юнайтед».

Стоит отметить, что «красные дьяволы» уже пытались заполучить опорника этим летом, но не смогли согласовать с парижанами сумму компенсации. Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Мануэля в € 45 млн.

В самом «МЮ» помимо Угарте также рассматривают кандидатуры Френки де Йонга из «Барселоны» и Софьяна Амрабата, права на которого принадлежат «Фиорентине». К слову, марокканец прошлый сезон провел на «Олд Траффорд» (аренда).

Угарте во всех турнирах сезона 2023/2024 был задействован тренерским штабом «ПСЖ» 37 раз (отдал 3 голевые передачи).

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