Угарте хочет перейти в топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 14-08-2024

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте желает продолжить карьеру в одном из самых именитых клубов Англии. Так, журналист Фабрицио Романо утверждает, что уругвайский футболист настаивает на трансфере в «Ман Юнайтед».



Стоит отметить, что «красные дьяволы» уже пытались заполучить опорника этим летом, но не смогли согласовать с парижанами сумму компенсации. Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Мануэля в € 45 млн.



В самом «МЮ» помимо Угарте также рассматривают кандидатуры Френки де Йонга из «Барселоны» и Софьяна Амрабата, права на которого принадлежат «Фиорентине». К слову, марокканец прошлый сезон провел на «Олд Траффорд» (аренда).



Угарте во всех турнирах сезона 2023/2024 был задействован тренерским штабом «ПСЖ» 37 раз (отдал 3 голевые передачи).