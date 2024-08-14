«Ливерпуль» согласовал контракт с Мамардашвили

Дата публикации: 14-08-2024

«Ливерпуль» пришел к соглашению по деталям личного договора с Мамардашвили.



Фабрицио Романо уточняет, что, несмотря на наличие договоренности с футболистом, о закрытии сделки пока говорить рано. «Мерсисайдцы» продолжают обсуждать условия трансфера с «Валенсией», которой принадлежат права на грузинского голкипера.



Ранее сообщалось, что за Мамардашвили английский клуб выплатит 30 000 000 евро.



В «Валенсию» вратарь перебрался в 2022 году. Испанцы выкупили его контракт у тбилисского «Динамо» за 0,85 млн евро. В сезоне 23/24 Мамардашвили защищал ворота «летучих мышей» в 37 играх (13 встреч без пропущенных мячей).



Его трудовой договор с клубом истекает в июне 2027 года. Рыночный ценник на 23-летнего футболиста составляет 45 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).