Тренер «Милана» Фонсека назвал игрока, которого клуб намерен подписать

Дата публикации: 14-08-2024

Паулу Фонсека, летом возглавивший «Милан», рассказал, кого он хочет видеть в своей команде. Португалец заявил, что боссы «россонери» надеются заполучить Юссуфа Фофана из «Монако».



«Мы хотим подписать Фофана, для нас это очевидно», - публикует слова тренера «россонери» Фабрицио Романо.



Примечательно, что сам Фофана, которым интересуются и другие клубы, хотел бы продолжить карьеру именно в «Милане».



Хавбек начинал заниматься футболом в «Страсбуре», откуда в 2020 году перешел в «Монако» за € 15 млн.



Действующий контракт Юссуфа с «монегасками» рассчитан до лета 2025 года. Рыночный ценник на 25-летнего француза составляет 30 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



В сезоне 2023/2024 Фофана провел 32 матча в Лиге 1 (4 гола, 4 ассиста).