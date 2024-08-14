Тренер «Милана» Фонсека назвал игрока, которого клуб намерен подписать
Дата публикации: 14-08-2024
Паулу Фонсека, летом возглавивший «Милан», рассказал, кого он хочет видеть в своей команде. Португалец заявил, что боссы «россонери» надеются заполучить Юссуфа Фофана из «Монако».
«Мы хотим подписать Фофана, для нас это очевидно», - публикует слова тренера «россонери» Фабрицио Романо.
Примечательно, что сам Фофана, которым интересуются и другие клубы, хотел бы продолжить карьеру именно в «Милане».
Хавбек начинал заниматься футболом в «Страсбуре», откуда в 2020 году перешел в «Монако» за € 15 млн.
Действующий контракт Юссуфа с «монегасками» рассчитан до лета 2025 года. Рыночный ценник на 25-летнего француза составляет 30 млн евро (согласно Transfermarkt.de).
В сезоне 2023/2024 Фофана провел 32 матча в Лиге 1 (4 гола, 4 ассиста).