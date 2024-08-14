15:30 ()
Свернуть список

«Спартак» покупает Абену – известна сумма трансфера

Дата публикации: 14-08-2024

Московский «Спартак» завершает сделку по переходу игрока «Ференцвароша» Миенти Абены, передает издание «Magyar Nemzet».

Согласно источнику, футболист сборной Суринама уже на пути в Москву. Медицинское обследование 29-летнего защитника состоится 15 августа, после чего стороны подпишут контракт.

Подчеркивается, что российский топ-клуб заплатит за новичка 1 500 000 евро.

Абена пополнил состав «Ференцвароша» в январе 2023 года. В футболке венгерской команды центрбек провел 39 игр, забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас.

Добавим, в начале августа «Спартак» приобрел у «Ференцвароша» вингера Маркиньоса, который обошелся «красно-белым» в 5 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close