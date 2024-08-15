Тонали в конце августа вернется к тренировкам с «Ньюкаслом» после дисквалификации

Дата публикации: 15-08-2024

28-го августа заканчивается десятимесячная дисквалификация Сандро Тонали, в связи с чем он сможет вернуться к тренировкам с основой «Ньюкасла». Соответствующее заявление сделали в пресс-службе «сорок».



«Мы сообщаем о том, что 28-го августа Тонали присоединится к основному составу после завершения 10-месячного запрета на участие в мероприятиях, связанных с футболом», - заявили в пресс-службе «Ньюкасла».



Ранее в FA (Футбольная ассоциация Англии) сообщили о дисквалификации итальянца. В октябре 2023 года ему вынесли обвинительный приговор из-за игр на ставках в августе-октябре прошлого года.



Соглашение Тонали с «сороками», состав которых он пополнил летом 2023 года, действует до 2028 года.