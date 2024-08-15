Дзюба может присоединиться к «Крыльям Советов»

Дата публикации: 15-08-2024

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Ивана Карпова, Артём Дзюба может пополнить состав «Крыльев Советов». Ежемесячная зарплата форварда в самарской команде составит 5 млн рублей. Помимо этого, экс-игрок сборной России сможет рассчитывать на подъемные в размере 10 000 000 рублей.



Соглашение с Дзюбой будет рассчитано до лета 2025 года. При этом подписание контракта с нападающим должен одобрить Вячеслав Федорищев (врио губернатора Самарской области).



В настоящий момент Дзюба не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов. До этого он защищал цвета «Локомотива», из которого ушел этим летом после завершения срока действия контракта.



Рыночный ценник на 35-летнего россиянина равняется 2 млн евро («Transfermarkt»).