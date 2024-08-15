ЦСКА продлил контракт с бразильцем Рошей

Дата публикации: 15-08-2024

ЦСКА пролонгировал сотрудничество с Виллианом Рошей. В пресс-службе «армейцев» сообщили, что трудовой договор с бразильцем будет действовать до середины 2027 года.



«Хотим пожелать Виллиану побед в ЦСКА!» – такими словами в клубе отреагировали на переподписание контракта с защитником.



Москвичи приобрели футболиста осенью 2022 года, выкупив права на него у «Портимоненсе». За трансфер бразильца «красно-синие» заплатили 2 млн евро.



В футболке ПФК ЦСКА Роша выходил на поле в 73 встречах, отметившись в них 6 забитыми мячами и 6 ассистами. Вместе с «армейцами» он побеждал в Кубке России, а также выигрывал серебряные медали РПЛ.



Ориентировочный ценник на 29-летнего игрока составляет € 6 млн (Transfermarkt.de).