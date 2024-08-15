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Ройс – игрок «Лос-Анджелес Гэлакси»

Дата публикации: 15-08-2024

Марко Ройс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщается на сайте американской команды. Трудовой договор с атакующим полузащитником будет действовать до декабря 2026 года.

Ройс обучался футболу в структуре «Боруссии» из Дортмунда, где провел 12 лет. Для немецкого клуба он является настоящей легендой. В минувшем сезоне хавбек провел 42 встречи (9 забитых мячей, 10 результативных передач).

Вместе с «Боруссией» Ройс дважды играл в финале ЛЧ, но в обоих матчах его команда уступила. Также Марко в составе «шмелей» дважды побеждал в Кубке и трижды в Суперкубке Германии.

В июне контракт Ройса с «Боруссией» истек, и он покинул команду в ранге свободного агента. Transfermarkt.de оценивает 35-летнего немца в 5 000 000 евро.

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