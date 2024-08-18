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«Ювентус» и «Челси» обсуждали обмен Стерлинга на Кьезу

Дата публикации: 18-08-2024

«Челси» и «Ювентус» провели переговоры по поводу обмена игроками. По данным Джанлуки Ди Марцио, туринцы могли отдать лондонцам Федерико Кьезу, получив вместо него Рахима Стерлинга.

Однако сторонам не удалось договориться по причине заметной разницы в оценке стоимости футболистов, а также разногласий по финансовым запросам игроков.

Не исключено, что «Челси» еще попытается заполучить Кьезу, но случится это, если «синим» удастся расстаться со Стерлингом.

Тьяго Мотта, возглавляющий «Ювентус», не рассчитывает на вингера. В связи с этим Кьеза не тренируется с основой. В минувшем сезоне в его активе 10 забитых мячей и 2 ассиста. Соглашение Кьезы с туринцами истекает в 2025 году.

Стерлинг в сезоне 2023/2024 забил 10 мячей и сделал 8 ассистов. Его договор с «Челси» рассчитан до 2027 года.

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