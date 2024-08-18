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«Бавария» пытается убедить Горецку покинуть команду

Дата публикации: 18-08-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «X» Флорианом Плеттенбергом, «Бавария» хочет расстаться с Леоном Горецкой. В клубе пытаются договориться с ним о переходе в другую команду в летнее межсезонье.

Сам хавбек намерен побороться за место в основе и хочет продолжить выступать за «Баварию». Переход в другую команду немец рассматривает в случае отсутствия или малого количества игровой практики и только после окончания первой половины сезона 2024/2025. Горецка расстроен позицией руководства мюнхенцев, но продолжает выкладываться по максимуму.

В «Баварии» готовы выслушать предложения по полузащитнику от других команд. При этом ценник на игрока не установлен. На кубковом матче с «Ульмом» Горецки уже не было в составе мюнхенцев, что подтверждает серьезность намерений клуба.

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