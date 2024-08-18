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Феликс близок к переходу в «Челси»

Дата публикации: 18-08-2024

«Челси» близок к оформлению перехода Жоау Феликса, принадлежащего «Атлетико». Конор Галлахер может проследовать в обратном направлении. Об этом рассказал Фабрицио Романо.

Несколькими днями ранее стороны провели переговоры, которые оказались успешными. Феликс согласился на условия, предложенные «Челси». Сделку могут закрыть в ближайшие дни.

Португалец уже защищал цвета «пенсионеров» во второй части сезона 2022/2023. Тогда он провел за «Челси» 20 игр (4 забитых мяча). В прошлом сезоне Феликс был арендован «Барселоной», где в 44 встречах забил 10 мячей и сделал 6 ассистов. Контракт португальца с «Атлетико» истекает в 2029 году.

Галлахер связан контрактом с «Челси» до лета 2025 года.

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