Феликс близок к переходу в «Челси»

Дата публикации: 18-08-2024

«Челси» близок к оформлению перехода Жоау Феликса, принадлежащего «Атлетико». Конор Галлахер может проследовать в обратном направлении. Об этом рассказал Фабрицио Романо.



Несколькими днями ранее стороны провели переговоры, которые оказались успешными. Феликс согласился на условия, предложенные «Челси». Сделку могут закрыть в ближайшие дни.



Португалец уже защищал цвета «пенсионеров» во второй части сезона 2022/2023. Тогда он провел за «Челси» 20 игр (4 забитых мяча). В прошлом сезоне Феликс был арендован «Барселоной», где в 44 встречах забил 10 мячей и сделал 6 ассистов. Контракт португальца с «Атлетико» истекает в 2029 году.



Галлахер связан контрактом с «Челси» до лета 2025 года.