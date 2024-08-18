Клуб из Саудовской Аравии предложил «Реалу» 100 млн евро за трансфер Милитао

Дата публикации: 18-08-2024

«Goal», указывая в качестве источника информации ресурс «UOL», пишет, что некий саудовский клуб готов заплатить «Реалу» за Эдера Милитао 100 млн евро. Предложение «сливочным» уже направлено.



Несмотря на внушительное вознаграждение, в мадридской команде решили отказаться от продажи защитника. В «Реале» рассматривают 26-летнего бразильца в качестве одного из ключевых футболистов клуба, несмотря на то, что почти весь прошлый сезон он не играл из-за повреждения.



Трудовые отношения Милитао со «сливочными» действуют до середины 2028 года. В прошлом сезоне на счету центрбека 13 встреч за «галактикос» (без результативных действий).



Ориентировочный ценник на бразильца равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).