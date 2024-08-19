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Глушенков перенес операцию на сломанной руке

Дата публикации: 19-08-2024

В пресс-службе петербургской команды рассказали о ситуации с Максимом Глушенковым, у которого диагностировали перелом правой руки. Неприятный инцидент произошел в 5-м туре РПЛ во встрече с «Химками».

«Операция Глушенкова прошла без эксцессов, программу восстановления и предварительные сроки возвращения футболиста планируется определить позднее. Восстановление будет проходить под надзором медицинского штаба команды на тренировочной базе», - сообщили в «Зените».

Глушенков, перешедший в петербургский клуб в июле этого года, блестяще проявил себя на старте сезона, отметившись 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей в 9 встречах.

Соглашение форварда с «Зенитом» действует до 2028 года.

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