«Краснодар» продлил контракт с Кобнаном до июня 2028 года

Дата публикации: 19-08-2024

В «Краснодаре» сообщили о пролонгации сотрудничества с Мозесом Кобнаном. Новое соглашение с нигерийцем будет действовать до 2028 года.



Карьера вингера стартовала в словацком чемпионате, где он выступал за «Середь». «Быки» выкупили права на Мозеса у «Железьярне Подбрезова» в 2023 году. Сумма трансфера составила 1 млн евро.



В текущем сезоне Мозес появлялся на поле в составе «Краснодара» в 8 встречах, отметившись в них 2 забитыми мячами и 2 результативными пасами.



Рыночная стоимость 21-летнего исполнителя составляет 0,6 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



«Краснодар», закончивший прошлый сезон на второй строчке в РПЛ, после 5 туров сезона 2024/2025 занимает в таблице чемпионата пятое место, имея в своем активе 9 очков.