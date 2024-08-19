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Феликс переходит из «Атлетико» в «Челси»

Дата публикации: 19-08-2024

Фабрицио Романо пишет, что «Атлетико» и «Челси» согласовали переход Жоау Феликса.

Инсайдер уточнил, что на трансфере форварда «матрасники» заработают 40-45 млн евро. Португалец заключит с англичанами трудовой договор на 6 лет, в котором будет прописана опция пролонгации на 1 сезон. В течение ближайших 48 часов Жоау пройдет медицинское обследование для «Челси».

Феликс защищал цвета лондонцев во второй части сезона 2022/2023 и отметился 4 забитыми мячами в 20 встречах.

В минувшем сезоне он находился в аренде в «Барселоне». За каталонцев футболист провел 54 игры (13 забитых мячей, 7 ассистов).

Соглашение Феликса с «Атлетико» истекает в 2029 году. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего форварда в 30 млн евро.

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