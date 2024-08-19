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«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Тони

Дата публикации: 19-08-2024

«МЮ» больше не борется за Айвена Тони, принадлежащего «Брентфорду». «Манкунианцы» значились в списке претендентов на центрфорварда, но его переезд в Манчестер, по всей видимости, не состоится.

Издание «Sky Sport» утверждает, что команда Эрика тен Хага больше не интересуется Тони. В настоящий момент наиболее вероятным представляется переход игрока в «Аль-Ахли». Агенты нападающего уже ведут переговоры с саудовской стороной относительно контракта на 3 года.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего англичанина 17 встреч в АПЛ (4 забитых мяча, 2 результативных паса).

Соглашение Тони с «пчёлами» действует до середины следующего года. Трансферная стоимость футболиста – € 50 млн («Transfermarkt»).

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