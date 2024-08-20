«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Дата публикации: 20-08-2024

Задолженность перед Килианом Мбаппе может стоить «ПСЖ» еврокубков. Информацию, ссылаясь на «Le Monde», опубликовал «Sport Bible».



Ранее СМИ сообщили, что звездный бомбардир хочет получить от парижан 55 млн евро, которые причитаются ему по ранее действовавшему соглашению. Он уже обратился с соответствующим требованием посредством французской футбольной Федерации в УЕФА и юридическое подразделение Лиги 1 (LFP).



LFP имеет право запретить команде оформлять трансферы, а также отобрать у нее лицензию УЕФА. За этим последует исключение из ЛЧ.



Для клубов, участвующих в турнирах УЕФА, предоставление доказательств отсутствия долгов по зарплате является обязательным требованием. При существующих раскладах «Пари Сен-Жермен» грозит аннулирование клубной лицензии на текущий сезон со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.