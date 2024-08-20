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«Ливерпуль» купит Мамардашвили и оставит его в «Валенсии» на правах аренды

Дата публикации: 20-08-2024

«AS» информирует, что «Ливерпуль» выкупит права на Георгия Мамардашвили в летнее межсезонье. При этом он продолжит защищать ворота «Валенсии» в текущем сезоне в рамках арендного соглашения.

Георгию предлагали перейти в аренду в «Борнмут» после подписания контракта с «Ливерпулем», но 23-летнего футболиста данный вариант не устроил. Если голкиперу не удастся остаться в составе «мерсисайдцев», то приоритетным вариантом для него будет «Валенсия».

Трудовой договор грузина с «летучими мышами» в силе до середины 2027 года. В прошлом сезоне в активе вратаря 32 игры за «Валенсию» (12 матчей без пропущенных мячей).

Ориентировочный ценник на Мамардашвили равняется 45 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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