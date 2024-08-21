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Стало известно, сколько ЦСКА хочет выручить за продажу Келлвена

Дата публикации: 21-08-2024

Следующим клубом Келлвена из ЦСКА может стать «Ботафого», пишет «O Globo».

Защитник интересен бразильской команде. В настоящий момент стороны ведут переговоры. При этом ЦСКА хочет получить с продажи своего игрока 10 000 000 евро.

«Армейцы» выкупил Келлвена у «Атлетико Паранаэнсе» осенью прошлого года, заплатив за него 4,5 млн евро. В 37 встречах в составе московской команды правый фулбек отметился 2 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Соглашение 25-летнего футболиста с «красно-синими» рассчитано до лета 2028 года. Рыночная стоимость бразильца равняется 6 млн евро («Transfermarkt»).

ЦСКА не слишком удачно начал сезон 2024/2025. После 5 туров москвичи набрали 7 очков и расположились на 7-й строчке в таблице РПЛ.

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