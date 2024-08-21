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Алексей Миранчук готов дебютировать за «Атланту» в матче с «Гэлакси» 25 августа

Дата публикации: 21-08-2024

Дебют Алексея Миранчука в «Атланте» может состояться уже 25-го августа. Соперником его клуба будет «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Накануне Миранчук присоединился к тренировочному процессу с основной командой. В ближайшей игре «Атланте» будет противостоять «Лос-Анджелес Гэлакси». К данному матчу футболист должен быть готов», - публикует заявление пресс-службы «пятиполосных» издание «РИА Новости Спорт».

О переходе Миранчука в «Атланту» стало известно 30-го июля. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца 2027 года.

В прошлом сезоне россиянин защищал цвета итальянской «Аталанты», за которую провел 42 встречи (4 забитых мяча, 9 голевых передач).

Transfermarkt.de оценивает 28-летнего атакующего хавбека в 10 млн евро.

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