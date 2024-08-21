Источник: Гюндоган возвращается в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 21-08-2024

Илкай Гюндоган близок к возвращению в «Ман Сити» в статусе свободного агента. Информацию разместил в соцсети «X» Фабрицио Романо.



Сообщается, что соглашение полузащитника с английской командой будет рассчитано до середины 2025 года.



Карьера Гюндогана начиналась в «Бохуме». За «Сити» он выступал на протяжении 7 сезонов, после чего покинул лагерь «горожан» в связи с окончанием контракта. Летом 2023 года немец присоединился к «Барселоне».



Трудовые отношения Гюндогана с каталонцами действуют до 2026 года. В минувшем сезоне на счету 33-летнего хавбека 51 игра в футболке «сине-гранатовых», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 14 результативными пасами.



Ориентировочный ценник на Гюндогана составляет € 15 млн («Transfermarkt»).