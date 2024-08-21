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«Крылья Советов» подписывают экс-защитника «Витесса»

Дата публикации: 21-08-2024

Состав «Крыльев Советов» пополнится Домиником Орозом, который перейдет в самарскую команду в ранге свободного агента. Соглашение с центрдефом по условиям контракта уже достигнуто. Об этом рассказал журналист «Чемпионата» Олег Лысенко, ссылаясь на источник, владеющий информацией.

В скором времени хорват должен пройти медицинское обследование, после чего он официально станет игроком «Крыльев».

У Ороза австрийская футбольная школа. С 2021 года права на него принадлежали «Витессу». При этом в 2023 году вместе с австрийским «Штурмом» он завоевал Кубок страны.

Команду из Нидерландов Ороз покинул в июле в связи с окончанием срока действия контракта. Рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 400 тысяч евро.

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