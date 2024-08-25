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«Атлетико» продал 50% прав на Омородиона «Порту»

Дата публикации: 25-08-2024

Саму Омородион сменил «Атлетико» на «Порту». Информация о подписании форварда появилась на сайте португальской команды. Сумма сделки – 15 млн евро за 50% прав. Помимо этого, «матрасники» смогут получить половину от суммы последующей продажи игрока.

Однако если «Порту» дополнительно дважды заплатит мадридцам по 5 млн евро до 2026 года, то сможет получить еще две 15-процентные доли в правах на футболиста. Соглашение Омородиона с «драконами» рассчитано до 2029 года. В качестве отступных за нападающего указана сумма в 100 000 000 евро.

Ранее СМИ писали, что карьера Омородиона может продолжиться в «Челси». Предполагалось, что за его переход «аристократы» заплатят € 41 млн.

Рыночный ценник на 20-летнего испанца составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).

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