00:51 ()
Свернуть список

«Крылья Советов» подписали Ороза

Дата публикации: 25-08-2024

«Крылья Советов» заключили с Домиником Орозом трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года. Информацию самарцы разместили на своем сайте.

За новичка клубу не пришлось платить, поскольку в «Крылья» он перешел в ранге свободного агента. В самарской команде защитник выбрал себе 5-й номер.

«Мы хотели усилить оборонительную линию. Рады, что заполучили Доминика. Считаю, что его опыт и игровые качества будут полезны для команды», - рассказал Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «Крыльев Советов».

В прошлом сезоне Ороз выступал в составе «Витесса». В 31 встрече за нидерландский клуб он отметился 2 забитыми мячами и выполнил 1 голевую передачу.

«Трансфермаркт» оценивает 23-летнего хорвата в 0,4 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close