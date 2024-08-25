«Крылья Советов» подписали Ороза

Дата публикации: 25-08-2024

«Крылья Советов» заключили с Домиником Орозом трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года. Информацию самарцы разместили на своем сайте.



За новичка клубу не пришлось платить, поскольку в «Крылья» он перешел в ранге свободного агента. В самарской команде защитник выбрал себе 5-й номер.



«Мы хотели усилить оборонительную линию. Рады, что заполучили Доминика. Считаю, что его опыт и игровые качества будут полезны для команды», - рассказал Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «Крыльев Советов».



В прошлом сезоне Ороз выступал в составе «Витесса». В 31 встрече за нидерландский клуб он отметился 2 забитыми мячами и выполнил 1 голевую передачу.



«Трансфермаркт» оценивает 23-летнего хорвата в 0,4 млн евро.