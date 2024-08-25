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«Атлетико» сделал предложение «Аталанте» по аренде вратаря Муссо

Дата публикации: 25-08-2024

«Атлетико» хочет арендовать Хуана Муссо из «Аталанты». «Marca» утверждает, что мадридцы уже направили итальянской команде предложение по голкиперу.

Аргентинец перебрался в «Аталанту» летом 2021 года из «Удинезе» за 20,5 млн евро. В прошлом сезоне он вместе с клубом выиграл Лигу Европы. В активе Хуана 24 игры за бергамасков (11 встреч без пропущенных мячей).

Трудовые отношения 30-летнего футболиста с «чёрно-синими» действуют до следующего лета. Transfermarkt.de оценивает Муссо в 5 000 000 евро.

Ранее СМИ писали, что состав «Атлетико» может пополнить Вальтер Бенитес, защищающий цвета ПСВ, а Диего Симеоне сообщил, что в команде ждут еще 2 новичков. При этом раскрывать их имена наставник «матрасников» не стал.

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