«Атлетико» сделал предложение «Аталанте» по аренде вратаря Муссо

Дата публикации: 25-08-2024

«Атлетико» хочет арендовать Хуана Муссо из «Аталанты». «Marca» утверждает, что мадридцы уже направили итальянской команде предложение по голкиперу.



Аргентинец перебрался в «Аталанту» летом 2021 года из «Удинезе» за 20,5 млн евро. В прошлом сезоне он вместе с клубом выиграл Лигу Европы. В активе Хуана 24 игры за бергамасков (11 встреч без пропущенных мячей).



Трудовые отношения 30-летнего футболиста с «чёрно-синими» действуют до следующего лета. Transfermarkt.de оценивает Муссо в 5 000 000 евро.



Ранее СМИ писали, что состав «Атлетико» может пополнить Вальтер Бенитес, защищающий цвета ПСВ, а Диего Симеоне сообщил, что в команде ждут еще 2 новичков. При этом раскрывать их имена наставник «матрасников» не стал.