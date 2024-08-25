Кристенсен может пропустить до месяца из-за травмы ахилла

Дата публикации: 25-08-2024

В пресс-службе «Барселоны» сообщили о характере травмы Андреаса Кристенсена. У датчанина выявили тендинопатию левого ахиллова сухожилия.



Издание «Marca», в свою очередь, пишет, что каталонцы не смогут рассчитывать на защитника в течение нескольких недель. Его возвращение ожидается лишь в конце сентября.



Датчанин перешел в «Барселону» в ранге свободного агента в 2022 году. До этого он выступал за «Челси». В сезоне 2023/2024 в активе 28-летнего футболиста 42 игры за «сине-гранатовых», в которых он отличился 3 раза и сделал 2 результативные передачи.



Срок действия контракта Кристенсена с «Барселоной» ограничен серединой 2026 года. Трансферный ценник на датчанина составляет 40 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).