«Челси» хочет обменять Стерлинга на Санчо

Дата публикации: 26-08-2024

«Челси» заинтересован в подписании Джейдона Санчо, принадлежащего «МЮ». Как пишет «The Telegraph», «пенсионеры» прорабатывают вариант с обменом вингера «манкунианцев» на Рахима Стерлинга. Сделку лондонцы хотят оформить до конца летнего трансферного окна.



Одной из главных проблем могут стать финансовые запросы Санчо. «Челси» решится на его подписание только при условии, что он пойдет на снижение зарплаты.



Контракт Санчо с «Ман Юнайтед» истекает в 2026 году. Рыночный ценник на 24-летнего футболиста составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).



Стерлинг связан трудовыми отношениями с «Челси» до июня 2027 года. Его рыночная стоимость равняется 35 000 000 евро.



Ранее сообщалось, что к Стерлингу есть интерес со стороны «Астон Виллы» и «Ювентуса». Туринцам также интересен и Санчо.