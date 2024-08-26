Источник: «Ливерпуль» закрывает сделку по Мамардашвили

Дата публикации: 26-08-2024

«Ливерпуль» оформил переход Георгия Мамардашвили. Информацией поделился Фабрицио Романо.



Сообщается, что в ближайшие часы голкипер должен будет пройти медицинское обследование, после которого официально заключит соглашение с «Ливерпулем». «Мерсисайдцы» заплатят за его переход 35 млн евро. При этом у «Валенсии», ранее владевшей контрактом 23-летнего футболиста, останется право получить определенный процент в случае его перепродажи.



К «Ливерпулю» вратарь присоединится через год. До конца сезона 2024/2025 он будет находиться в «Валенсии».



Мамардашвили удачно выступил на Евро-2024. По завершении турнира его котировки заметно выросли, что сделало Георгия самым дорогим кипером. В настоящий момент Transfermarkt.de оценивает грузина в € 45 млн.