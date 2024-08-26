«Ювентус» объявил о переходе Гонсалеса из «Фиорентины»

Дата публикации: 26-08-2024

«Ювентус» договорился об аренде Николаса Гонсалеса, права на которого принадлежат «Фиорентине». Информация появилась на сайте туринцев.



В соглашение включено обязательство выкупа в случае выполнения аргентинцем заявленных условий. При оформлении полноценного перехода «бьянконери» придется заплатить 25 млн евро за 3 года. Дополнительно предусмотрены бонусы в сумме 3,1 млн евро, которые могут вырасти до 5 миллионов.



В «Ювентусе» отметили, что вероятность выполнения условий обязательного выкупа велика, потому фактически клуб уже сейчас оформил переход вингера за 33 000 000 евро (за аренду Гонсалеса туринцы заплатят 8 млн евро и 0,4 млн евро в формате бонусов).



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают аргентинца в 40 млн евро.