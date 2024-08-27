«Ювентус» объявил о переходе Консейсау

Дата публикации: 27-08-2024

На сайте «Ювентуса» появилась информация о подписании контракта с Франсишку Консейсау, правами на которого владеет «Порту». Туринцы арендовали 21-летнего вингера на 1 год.



Ранее СМИ писали, что соглашение между «Ювентусом» и «Порту» не будет включать опцию выкупа. За аренду Консейсау португальцы получат 7 млн евро. Контрактом также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 миллионов евро.



Консейсау обучался футболу в системе «Спортинга», но еще в юном возрасте перебрался в академию «Порту». Контракт вингера с «сине-белыми» действует до середины 2029 года. В прошлом сезоне на счету Консейсау 43 встречи за «Порту» (8 забитых мячей, 8 голевых передач).



Рыночная стоимость португальца равняется 22 млн евро (согласно «Transfermarkt»).