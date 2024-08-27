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Официально: Гонду – игрок «Зенита»

Дата публикации: 27-08-2024

Лусиано Гонду официально пополнил состав «Зенита». Информацию петербуржцы разместили на своем сайте. Аргентинец подписал с командой Сергея Семака трудовой договор до конца сезона 2027/2028. Соглашение также включает опцию продления на 1 год.

«Спорт-Экспресс» информирует, что сделка обошлась «Зениту» в 12 млн евро. Для клуба «Аргентинос Хуниорс», ранее владевшего правами на нападающего, данная продажа стала рекордной.

Новичка презентовали публике в здании филармонии Санкт-Петербурга. В рамках представления Лусиано выдали майку с 32-м номером.

Гонду воспитывался в структуре «Ривер Плейт». «Аргентинос Хуниорс» выкупил права на центрфорварда летом 2023 года за 3,2 млн евро. В 38 играх за клуб он отметился 14 голами и 5 ассистами.

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