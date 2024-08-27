Агент Глебова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА

Дата публикации: 27-08-2024

Павел Банатин, работающий с Данилом Глебовым, отреагировал на тему интереса к хавбеку со стороны ЦСКА и «Спартака».



«Я не могу комментировать вопросы, связанные с переговорами между клубами, поскольку они носят официальный характер и касаются исключительно клубов. Как агент футболиста, готов сообщить, что интерес к Глебову проявляют несколько команд, и эти команды могли называться в СМИ. Повторюсь, я могу говорить об общении или интересе, а не о переговорах, которые ведут клубы», - публикует заявление агента «РБ Спорт».



Срок действия контракта Глебова с «Ростовом» ограничен июнем 2028 года. В этом сезоне опорный полузащитник появлялся на поле в 8 встречах и забил 1 мяч.



Transfermarkt.de оценивает 24-летнего россиянина в 28 млн евро.