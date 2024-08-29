Кепа сменил «Челси» на другой клуб АПЛ

Дата публикации: 29-08-2024

Кепа Аррисабалага, принадлежащий «Челси», арендован «Борнмутом» до лета следующего года. Информацию разместила в соцсети «X» пресс-служба «красно-чёрных».



«Рады сообщить об аренде Кепы Аррисабалаги до конца текущего сезона», - такими словами в «Борнмуте» прокомментировали переход новичка.



Ранее СМИ писали о возможном трансфере испанца в «Реал». Состав «Челси» вратарь пополнил в 2018 году, перебравшись из «Атлетика» за 80 млн евро.



В прошлом сезоне Аррисабалага защищал цвета «Реала» в рамках арендного соглашения. В активе 29-летнего кипера 20 встреч за «сливочных» (9 матчей без пропущенных мячей).



Соглашение Аррисабалаги с «аристократами» истекает в 2026 году. Ценник на футболиста составляет 12 000 000 евро («Transfermarkt»).