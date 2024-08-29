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Нападающий «Ростова» Голенков интересен ЦСКА

Дата публикации: 29-08-2024

Согласно информации, опубликованной «РБ Спорт», ЦСКА проявляет интерес к Егору Голенкову из «Ростова». Столичная команда рассчитывает на полноценный трансфер форварда. При этом официальных запросов по нему «Ростову» пока не поступало.

Голенков воспитывался в системе «Акрона». Его карьера на взрослом уровне началась в «Крыльях Советов». В «Ростов» футболист перебрался в феврале 2022 года в ранге свободного агента. До этого он успел отыграть полсезона в «Сигме Оломоуц».

Трудовой договор Голенкова с «жёлто-синими» актуален до середины 2026 года. Трансферная стоимость 25-летнего бомбардира равняется 2 млн евро (по версии «Трансфермаркт»).

В сезоне 2024/2025 на счету Егора 9 игр за команду Валерия Карпина. В них он отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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