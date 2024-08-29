Коман интересен топ-клубу из Лондона

Дата публикации: 29-08-2024

В ближайшие несколько дней «Бавария» может расстаться с Кингсли Команом.



Сообщалось, что вингер согласился стать игроком «Аль-Хиляля». Однако представители француза опровергли эту информацию.



Издание «Daily Mail» утверждает, что футболистом интересуется «Арсенал». Микелю Артете, возглавляющему «канониров», необходим атакующий игрок для глубины состава. При этом «красно-белые» не могут соперничать с саудовской командой в части зарплаты. «Арсенал» попытается завлечь Комана другими преимуществами, среди которых возможность поиграть на высоком уровне в топ-команде.



Ранее также была информация об интересе к французу со стороны «Ливерпуля».



Рыночный ценник на 28-летнего вингера составляет 50 000 000 евро («Transfermarkt»).