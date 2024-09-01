Джексон продлит контракт с «Челси» до 2033 года

Дата публикации: 01-09-2024

В аккаунте Давида Орнштейна в социальной сети «Х» появилась информация о том, что Николас Джексон согласился пролонгировать сотрудничество с «Челси» до лета 2033 года. Руководство «пенсионеров» уверено, что форварду по силам стать ключевым игроком команды.



В «Челси» Джексон перебрался из «Вильярреала» прошлым летом. За лондонский клуб он провел 47 игр, отметившись в них 18 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.



Текущий контракт сенегальца с «Челси» действует до 2031 года. Ориентировочный ценник на 23-летнего футболиста равняется 35 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).



За сборную Сенегала Джексон дебютировал в 2022 году. В его активе 14 матчей за национальную команду (без забитых мячей).