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Джексон продлит контракт с «Челси» до 2033 года

Дата публикации: 01-09-2024

В аккаунте Давида Орнштейна в социальной сети «Х» появилась информация о том, что Николас Джексон согласился пролонгировать сотрудничество с «Челси» до лета 2033 года. Руководство «пенсионеров» уверено, что форварду по силам стать ключевым игроком команды.

В «Челси» Джексон перебрался из «Вильярреала» прошлым летом. За лондонский клуб он провел 47 игр, отметившись в них 18 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Текущий контракт сенегальца с «Челси» действует до 2031 года. Ориентировочный ценник на 23-летнего футболиста равняется 35 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

За сборную Сенегала Джексон дебютировал в 2022 году. В его активе 14 матчей за национальную команду (без забитых мячей).

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