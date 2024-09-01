«Спартак» предложил «Фенербахче» 8 млн евро за Ундера

Дата публикации: 01-09-2024

«Спартак» пытается договориться с «Фенербахче» по трансферу Дженгиза Ундера.



Ресурс «Takvim» пишет, что москвичи предложили турецкой команде 8 000 000 евро в качестве компенсации за вингера. В Стамбуле готовы расстаться с игроком, но хотят получить за него 10 млн евро, о чем оповестили «красно-белых». Переговоры продолжаются, стороны могут закрыть сделку в ближайшие дни.



Ундер обучался футболу в системе «Алтынорду». В Европе Дженгиз успел поиграть за «Рому», «Лестер Сити» и «Марсель». К «Фенербахче» он присоединился прошлым летом. Турецкий гранд заплатил за его трансфер 15 млн евро.



В сезоне 2023/2024 на счету Ундера 33 поединка (9 забитых мячей, 3 ассиста). Его соглашение с «жёлтыми канарейками» истекает в 2027 году.



Transfermarkt.de оценивает вингера в € 14 млн.