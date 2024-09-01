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«Реал» может зимой потерять полузащитника

Дата публикации: 01-09-2024

Зимой «Реал» может покинуть Дани Себальос.

«Todofichajes» информирует, что хавбека не устраивает количество игрового времени, выделяемого ему в клубе. В «Реале» не готовы обещать испанцу большего из-за высокой конкуренции в линии полузащиты. С учетом этого Себальос начал думать о переходе в другую команду.

Интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Севилья», которая уже пыталась договориться со «сливочными» по его трансферу минувшим летом. Тогда мадридцы отказались продавать Себальоса.

Соглашение Дани с «Реалом» рассчитано до середины 2027 года. В стартовавшем сезоне в активе игрока 2 встречи за «галактикос» (6 минут игрового времени).

Рыночная стоимость Себальоса – 6 000 000 евро («Transfermarkt»).

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