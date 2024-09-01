Источник: у «Барсы» есть три кандидата на замену травмированному Кристенсену

Дата публикации: 01-09-2024

«Барселона» продолжает поиски защитника в связи с повреждением, полученным Андреасом Кристенсеном. Каталонцы хотят подписать футболиста в статусе свободного агента. Среди кандидатов, рассматриваемых «сине-гранатовыми», числятся Жоэль Матип, Матс Хуммельс и Марио Эрмосо.



33-летний Матип минувшим летом завершил сотрудничество с «Ливерпулем», за который выступал с 2016 года. У 35-летнего Хуммельса этим летом закончился контракт с «Боруссией» из Дортмунда. 29-летний Эрмосо не смог договориться о новом контракте с «Атлетико» и покинул клуб.



Самый дорогой в этом списке свободных агентов – Эрмосо, «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.



Источник – «Todofichajes».