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«Галатасарай» проведет переговоры с «Наполи» по Осимхену

Дата публикации: 02-09-2024

«Галатасарай» планирует обсудить с «Наполи» аренду Виктора Осимхена.

По данным журналиста «RMC Sport» Фабриса Хокинса, в скором времени представители турецкой команды прилетят в Неаполь, где и состоятся переговоры. Итальянцы рассчитывают продать нигерийца. Сам нападающий положительно оценивает вариант с арендой.

Ранее сообщалось, что Виктором интересуются «Аль-Ахли» и «Челси». Однако в настоящий момент он продолжает оставаться футболистом «Наполи». При этом в клубе уже исключили его из состава, а игровой номер Осимхена теперь будет носить Ромелу Лукаку, недавно пополнивший ряды «партненопейцев».

Контракт нигерийца с «Наполи» истекает в 2026 году. Рыночный ценник на 25-летнего форварда составляет 100 млн евро («Transfermarkt»).

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