«Реал» готовит трансфер звезды «Баварии» на январь

Дата публикации: 02-09-2024

В «Реале» ближайшей зимой планируют оформить переход Альфонсо Дэвиса, принадлежащего «Баварии». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».



Флорентино Перес, занимающий должность президента «сливочных», готов выложить за крайнего защитника 15 000 000 евро. Если мюнхенцев данное предложение не устроит, то мадридцы будут ждать конца сезона, после чего подпишут 23-летнего футболиста в ранге свободного агента. Соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до середины 2025 года.



В стан «красно-белых» фулбек перебрался в 2019 году из «Ванкувера» за 14 млн евро. В стартовавшем сезоне на его счету 2 матча (без результативных действий).



Ориентировочная стоимость канадца – 50 млн евро («Transfermarkt»).