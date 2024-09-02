01:19 ()
Свернуть список

«Реал» готовит трансфер звезды «Баварии» на январь

Дата публикации: 02-09-2024

В «Реале» ближайшей зимой планируют оформить переход Альфонсо Дэвиса, принадлежащего «Баварии». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».

Флорентино Перес, занимающий должность президента «сливочных», готов выложить за крайнего защитника 15 000 000 евро. Если мюнхенцев данное предложение не устроит, то мадридцы будут ждать конца сезона, после чего подпишут 23-летнего футболиста в ранге свободного агента. Соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до середины 2025 года.

В стан «красно-белых» фулбек перебрался в 2019 году из «Ванкувера» за 14 млн евро. В стартовавшем сезоне на его счету 2 матча (без результативных действий).

Ориентировочная стоимость канадца – 50 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close