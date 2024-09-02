«Аль-Хиляль» потратил 40 млн евро на форварда «Бенфики»

Дата публикации: 02-09-2024

Карьера Маркоса Леонардо, ранее выступавшего за «Бенфику», продолжится в Саудовской Аравии. Бразилец подписал 5-летнее соглашение с «Аль-Хилялем». Саудовской команде его переход обошелся в 40 миллионов евро.



Леонардо обучался футболу в академии «Сантоса». Европейская карьера центрфорварда началась в Португалии. «Бенфика» заплатила за Маркоса 18 млн евро, выкупив права на него в январе этого года. Спустя 6 месяцев «орлы» продали игрока за сумму почти в 2 раза больше.



В сезоне 2024/2025 Леонардо в 3 встречах за «Бенфику» отметился 1 забитым мячом.



Следует отметить, что нападающий вызывался в бразильскую «молодежку». За команду U23 он провел 1 матч, в котором не сумел отличиться.



Источник – «A Bola».