Российские клубы потратили $ 76,2 млн за летнее трансферное окно в 2024 году

Дата публикации: 05-09-2024

В ФИФА опубликовали статистику расходов на трансферы новичков в летнее межсезонье. Траты российских команд на усиление состава достигли 76,2 млн долларов. Клубы оформили покупки 116 и продажи 110 игроков. Средний возраст футболистов, участвовавших в трансферах, составил 24,2 года. Совокупный доход с продаж игроков составил 30,3 млн долларов.



Всего минувшим летом клубы совершили 11 000 сделок, обновив прежний рекорд. Годом ранее данный показатель равнялся 10 490 трансферов. Расходы на покупки достигли $ 6,46 млрд.



Наибольшие траты на новичков совершили английские команды – 1,69 млрд долларов. Далее расположились представители Италии (0,825 млрд) и Франции (0,697 млрд). С продаж игроков Англия заработала 1,25 млрд долларов. Следом идут французские (0,756 млрд) и испанские (0,556 млрд) клубы.