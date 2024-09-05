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«Рубин» нашел усиление в Италии

Дата публикации: 05-09-2024

Марвин Чуни из «Фрозиноне» привлек внимание «Рубина». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны заметно продвинулись в переговорах по переходу центрфорварда.

Чуни обучался футболу в системе «Баварии». Пробиться в основу мюнхенской команды ему не удалось. После нескольких аренд он перебрался во «Фрозиноне» в статусе свободного агента.

В стартовавшем сезоне в активе 23-летнего албанца 3 игры в Серии Б (1 голевая передача).

Срок действия контракта Чуни с «канарейками» ограничен июнем 2026 года. Ориентировочный ценник на нападающего составляет 0,9 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

В сборной Албании Чуни дебютировал в прошлом году. Всего в его активе 1 встреча за национальную команду (без забитых мячей).

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