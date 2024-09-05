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Экс-защитник «Атлетико» Эрмосо стал игроком «Ромы»

Дата публикации: 05-09-2024

«Рома» нашла усиление в линию обороны в лице Марио Эрмосо. В пресс-службе римлян сообщили о заключении 3-летнего соглашения с защитником. «Джаллоросси» не пришлось платить за его переход, поскольку испанец на момент подписания контракта был без клуба. В итальянской команде Эрмосо выбрал себе 22-й номер.

«Рады приветствовать в Риме, Марио!» - написали в пресс-службе «Ромы».

Эрмосо воспитывался в академии «Реала». В различные годы он защищал цвета «Вальядолида», «Эспаньола» и «Атлетико». В прошлом сезоне в его активе 45 игр в составе «матрасников» с 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Трансферная стоимость 29-летнего центрдефа составляет 25 млн евро (согласно данным с портала Transfermarkt.de).

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