Рабьо может стать одноклубником Роналду

Дата публикации: 04-09-2024

Карьера Адриена Рабьо может продолжиться в Саудовской Аравии. Издание «Corriere dello Sport» пишет, что в своих рядах экс-хавбека «Ювентуса» хочет видеть «Аль-Наср», цвета которого защищает Криштиану Роналду.



В команде из Эр-Рияда 29-летнему футболисту готовы платить 20 млн евро в год. Вместе с тем на данный момент у «Аль-Насра» заполнены все 8 слотов, предназначенных для иностранных игроков, потому, чтобы купить Рабьо, «сине-жёлтым» придется расстаться с одним из своих легионеров.



Француз находится в ранге свободного агента с июля этого года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 35 встреч за «Ювентус» (5 забитых мячей, 3 ассиста).



Ориентировочная стоимость Рабьо – 35 млн евро («Transfermarkt»).