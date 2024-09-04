Источник: контракт Промеса с «Юнайтед» включает опцию бесплатного возвращения в «Спартак»

Дата публикации: 04-09-2024

По данным «Sport-Express», Квинси Промес заключил с дубайской командой «Юнайтед» соглашение на 1 год. В договоре прописано условие, позволяющее нидерландцу бесплатно вернуться в «Спартак» зимой, если ему позволят выехать из ОАЭ.



В феврале Промес не смог вылететь в Россию после сборов «красно-белых». Футболиста задержали в ОАЭ из-за правонарушения. Позднее Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения, запросили экстрадицию Квинси.



Летом соглашение вингера со «Спартаком» истекло. Сам 32-летний игрок с момента задержания тренировался индивидуально. В настоящий момент Квинси продолжает оставаться в Объединенных Арабских Эмиратах.



В составе «красно-белых» Промес выступал в 2014-2018 и 2021-2024 годах. Вместе со «Спартаком» он побеждал в РПЛ, Кубке и Суперкубке страны.