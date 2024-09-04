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Гомес в четверг прилетит в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Дата публикации: 04-09-2024

5-го сентября Артур Гомес прибудет в Москву, где подпишет трудовой договор с «Динамо» из Москвы. Информацией поделилось издание «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что вингеру предстоит пройти медицинское обследование. Если оно завершится удачно, то стороны закроют сделку.

Ранее ряд источников писали, что трансфер 26-летнего представителя «Крузейро» обойдется «бело-голубым» в € 5,5 млн. Соглашение «Динамо» с Гомесом будет действовать до середины 2028 года.

Цвета «Крузейро» футболист защищает с прошлого лета. В этом сезоне в активе 26-летнего бразильца 39 встреч (5 забитых мячей, 4 ассиста).

Рыночная стоимость Гомеса равняется 3 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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