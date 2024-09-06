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«Бенфика» назвала имя нового главного тренера

Дата публикации: 06-09-2024

На сайте «Бенфики» появилась информация о подписании соглашения с Бруну Лаже. Специалист уже работал с португальской командой в 2019-2020 годах, а до этого тренировал «Бенфику Б».

Трудовой договор с 48-летним наставником рассчитан до середины 2026 года. Ранее Лаже находился у руля «Ботафого» (в июле-октябре прошлого года).

До недавнего времени «Бенфикой» руководил Роджер Шмидт. Однако его подопечные не слишком удачно стартовали в новом сезоне. По итогам 4 туров команда Шмидта сумела набрать лишь 7 очков и расположилась на 7-й строчке в таблице Примейры. Последней для специалиста стала игра против «Морейренсе». «Орлам» не удалось победить соперника (1:1), в итоге 1-го сентября немца отправили в отставку.

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