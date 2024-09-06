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«Лос-Анджелес Гэлакси» не отпустил Йовелича в ЦСКА

Дата публикации: 06-09-2024

В «Лос-Анджелес Гэлакси» ответили отказом на предложение ЦСКА по нападающему Деяну Йовеличу. Информацию разместил в соцсети «X» Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что «армейцам» был интересен вариант с подписанием серба. Однако в американской команде решили не отпускать его.

Йовелич обучался футболу в академии «Црвены Звезды». В 2020 году Деян перебрался в «Айнтрахт», где ему не удалось показать себя. В итоге после нескольких аренд он покинул немецкую команду, переехав в США. «Лос-Анджелес Гэлакси» заплатил за форварда 3,5 млн евро.

В 22 встречах текущего сезона Йовелич отличился 12 раз и отдал 5 результативных пасов. Transfermarkt.de оценивает 25-летнего серба в € 4,5 млн.

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